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Почеттіно: Поразка від Ньюкасла - це наша найгірша гра у сезоні

Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку від Ньюкасла
Сьогодні 20:25 131 0
Почеттіно: Поразка від Ньюкасла - це наша найгірша гра у сезоні
Фото - Getty Images
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - bbc.com.

Челсі не вистачало інтенсивності та енергії у матчі проти Ньюкасла (1:4).

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Це була наша найгірша гра в сезоні. Напевно, важко було перебувати на трибунах. Ми не можемо поскаржитися на результат, ми не контролювали гру з самого початку. Ми грали не так, як мали б, нам не вистачало інтенсивності та енергії. Навіть після того, як ми забили. Для нас це був шанс змусити їх грати глибоко, але для Ньюкасла все видалося легко. Тому я засмучений виступом.

У нас молода команда, їм потрібні такі ситуації, щоб все усвідомити. Поїдемо в готель, а завтра потренуємося рано. Без вихідних. Ми не можемо звинувачувати гравців – вся команда разом. Нам потрібно зрозуміти, на якому рівні нам потрібно конкурувати.

Є багато деталей, багато речей, які зміцнюють впевненість і силу. Ми вже знаємо, що відбувається, і намагатимемося змінити динаміку", - відзначив Почеттіно.

Раніше Ньюкасл розгромив Челсі.

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