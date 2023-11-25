Ньюкасл розгромив Челсі з Мудриком, Ліверпуль вирвав нічию у Манчестер Сіті: результати 13 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
13 тур, 25 листопада
Манчестер Сіті - Ліверпуль 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Голанд, 1:1 - 80 Александер-Арнольд
Бернлі - Вест Гем 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Родрігес, 1:1 - 86 О’Ші (автогол), 1:2 - 90+1 Соучек
Лутон - Крістал Пелес 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 72 Менгі, 1:1 - 75 Олісе, 2:1 - 84 Браун
Ноттінгем - Брайтон 2:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 3 Еланга, 1:1 - 26 Фергюсон, 1:2 - 45+4 Педро, 1:3 - 58 Педро, 2:3 - 76 Гіббс-Вайт (пен)
Ньюкасл - Челсі 4:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 13 Ісак, 1:1 - 23 Стерлінг, 2:1 - 60 Ласселс, 3:1 - 61 Жоелінтон, 4:1 - 83 Гордон
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов на поле на 69-й хвилині гри.
Шеффілд Юнайтед - Борнмут
Голи: 0:1 - 12 Таверньє, 0:2 - 45+3 Клюйверт, 0:3 - 51 Таверньє, 1:3 - 90+7 Макберні
Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.
Сьогодні, відбудеться ще один матч:
19:30 Брентфорд - Арсенал
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