Головне
Верес у неймовірному матчі дотиснув Металіст 1925 у 15 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 367
Зоря знову поступилась Маккабі у Лізі конференцій
Сьогодні 19:25 64
Ньюкасл розгромив Челсі з Мудриком, Ліверпуль вирвав нічию у Манчестер Сіті: результати 13 туру АПЛ
Сьогодні 19:06 372
Ворскла зіграла внічию з ЛНЗ у 15 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 95
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 17:48 5548
Маккабі - Зоря - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій
Сьогодні 17:29 2446
Україна стала восьмою у змішаній естафеті на Кубку світу в Естерсунді
Сьогодні 17:11 438
Кривбас у меншості втримав перемогу над Минаєм у 15 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 272
Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті в першій гонці сезону
Сьогодні 14:11 661
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 13:42 82774
Прямі трансляції

Ньюкасл розгромив Челсі з Мудриком, Ліверпуль вирвав нічию у Манчестер Сіті: результати 13 туру АПЛ

Результати 13 туру АПЛ
Сьогодні 19:06 372 0
Ньюкасл розгромив Челсі з Мудриком, Ліверпуль вирвав нічию у Манчестер Сіті: результати 13 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

13 тур, 25 листопада

Манчестер Сіті - Ліверпуль 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Голанд, 1:1 - 80 Александер-Арнольд 

Бернлі - Вест Гем 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Родрігес, 1:1 - 86 О’Ші (автогол), 1:2 - 90+1 Соучек

Лутон - Крістал Пелес 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Менгі, 1:1 - 75 Олісе, 2:1 - 84 Браун

Ноттінгем - Брайтон 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 3 Еланга, 1:1 - 26 Фергюсон, 1:2 - 45+4 Педро, 1:3 - 58 Педро, 2:3 - 76 Гіббс-Вайт (пен)

Ньюкасл - Челсі 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Ісак, 1:1 - 23 Стерлінг, 2:1 - 60 Ласселс, 3:1 - 61 Жоелінтон, 4:1 - 83 Гордон

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов на поле на 69-й хвилині гри.

Шеффілд Юнайтед - Борнмут

Голи: 0:1 - 12 Таверньє, 0:2 - 45+3 Клюйверт, 0:3 - 51 Таверньє, 1:3 - 90+7 Макберні

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

19:30 Брентфорд - Арсенал

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 82774
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 5548
54 роки тому Блохін дебютував за Динамо 54 роки тому Блохін дебютував за Динамо 10832 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 13899 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 85823 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: результати матчів, турнірна таблиця 39626
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26660
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 122718
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95896
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4190
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 82774
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43621 1