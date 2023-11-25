Маккабі - Зоря 3:2: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Зоря поступилась Маккабі у перенесеному матчі 3-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24.
Ліга конференцій
3 тур, 25 листопада
Маккабі (Тель-Авів) - Зоря (Луганськ) 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+2 Захаві, 2:0 - 46 Перец, 3:0 - 60 Перец, 3:1 - 71 Герреро, 3:2 - 88 Горбач
Попередження: Ван Оверем (52) – Жордан (50), Мишньов (65), Боль (91)
Маккабі: Москера – Ревіво, Саборіт, Лукассен (Біттон, 66), А. Коен – Каніховскі (Тургеман, 66), ван Оверем, Д. Перец – Мілсон (Й.Коен, 77), Захаві (Давідзаде, 85), Бітон (Голаса, 77).
Зоря: Турбаєвський – Снурніцин, Жордан (Боль, 66), Батагов – Чурко (Мишньов, 59), Мічин – Антюх, Алефіренко (Горбач, 59), Нагнойний (Бугай, 81), Кирюханцев (Данченко, 81) – Герреро.
Нагадаємо, у 4 турі Зоря поступилась Маккабі з рахунком 1:3.