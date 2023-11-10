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Зоря - Маккабі Тель-Авів 1:3: огляд матчу Ліги конференцій

Перша поразка Зорі на груповому етапі Ліги конференцій
Сьогодні 08:55 136 0
Зоря - Маккабі Тель-Авів 1:3: огляд матчу Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #Маккабі Тель-Авів, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру Ліги конференцій луганська Зоря поступилась Маккабі (Тель Авів).

Ліга конференцій

4 тур, 09 листопада

Зоря - Маккабі Тель-Авів 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 7 Лукассен, 0:2 - 26 Перец, 0:3 - 43 Перец, 1:3 - 74 Горбач

Попередження: Снурніцин (49) – Лукассен (56), А.Коен (86)

Зоря: Турбаєвський, Нагнойний (Венделл, 87), Снурніцин, Батагов, Жордан, Данченко, Антюх (Алефіренко, 66), Яцик, Мічин (В.Волошин, 66), Кирюханцев (Чурко, 87), Герреро (Горбач, 46).

Маккабі: Москера, Ревіво (Тургеман, 72), Соборіт, Лукоссен, А.Коен, Каніховскі, ван Овереєм (Голаса, 72), Дор Перец, Мілсон (Шахар, 90), Захаві (Давіда, 90), Бітон (Біттон, 65).

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