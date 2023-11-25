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Кривбас у меншості втримав перемогу над Минаєм у 15 турі УПЛ

Криворіжці грали в меншості з 87-ї хвилини
Сьогодні 14:58 169 0
Кривбас у меншості втримав перемогу над Минаєм у 15 турі УПЛ
#Кривбас, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Минаєм у межах 15-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у узстрічі на рахунку Віктора Блізніченка.

Криворіжці грали в меншості з 87-ї хвилини після вилучення Юрія Вакулка.

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 25 листопада

Минай - Кривбас 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 64 Блізніченко

Склади команд:

Минай: Бандура, Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов, Булеза, Вітенчук (Ралюченко, 88), Петько, Твердохліб, Кораблін (Демиденко, 88), Гечев (Одарюк, 74), Вишневський (Гунічев, 60).

Запас: Кемкін, Рогозинський, Солдат, Ременяк, Кравчук, Голуб, Панасенко.

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Дібанго, Іліч (Вакулко, 75), Кузик, Дебелко (Приходько, 46), Бізімана (Татарков, 60), Задерака (Блізніченко, 60), Кожушко (Устименко, 88).

Запас: Маханьков, Хома, Вілівальд, По, Луньов, Гончарук.

Попередження: Дмитрук 6, Немчанінов 55, Петько 64, Вакулко 81, Вакулко 87

Вилучення Вакулко 87 (друга жовта)

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