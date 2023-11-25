Боруссія Дортмунд переграла Боруссію Менхенгладбах, Баєр розгромив Вердер: результати 12 туру Бундесліги

Результати 12 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 12-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

12 тур, 25 листопада

Боруссія Дортмунд - Боруссія Менхенгладбах 4:2 (3:2)

Голи: 0:1 - 13 Райц, 0:2 - 28 Коне, 1:2 - 30 Забітцер, 2:2 - 32 Фуллькруг, 3:2 - 45 Байно-Гіттенс, 4:2 - 90+7 Мален

Вердер - Баєр 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Деман (автогол), 0:2 - 43 Фрімпонг, 0:3 - 76 Грімальдо

Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Вінд, 1:1 - 52 Поульсен, 2:1 - 67 Рожеріу

Уніон Берлін - Аугсбург 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Демірович, 1:1 - 88 Фолланд

Фрайбург - Дармштадт 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Гонзак, 1:1 - 35 Гелер

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

19:30 Айнтрахт - Франкфурт

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