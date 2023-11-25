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Схейпенс стане помічником тренера Шахтаря Пушича

Сьогодні 15:50 137 0
Схейпенс стане помічником тренера Шахтаря Пушича

Джерело - De Maas Driehoek.

Асистент головного тренера Фортуни Сіттар Єрун Схейпенс стане помічником коуча Шахтаря Маріно Пушича.

Про це він розповів порталу De Limburger.

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"Маріно шукав когось з досвідом у професійному футболі, але хто не надто комунікабельний і хоче підкреслити власне бачення. Спочатку я перевірив, чи достатньо це безпечно. Шахтар грає у Львові, біля кордону з Польщею. У клубу є база з полями, де всі зупиняються. Тому я не буду сидіти у квартирі десь у місті сам", - сказав Схейпенс.

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