Схейпенс стане помічником тренера Шахтаря Пушича

Асистент головного тренера Фортуни Сіттар Єрун Схейпенс стане помічником коуча Шахтаря Маріно Пушича.

Про це він розповів порталу De Limburger.

Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція

"Маріно шукав когось з досвідом у професійному футболі, але хто не надто комунікабельний і хоче підкреслити власне бачення. Спочатку я перевірив, чи достатньо це безпечно. Шахтар грає у Львові, біля кордону з Польщею. У клубу є база з полями, де всі зупиняються. Тому я не буду сидіти у квартирі десь у місті сам", - сказав Схейпенс.