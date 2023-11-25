Маркевич: З кожним матчем Карпати грають краще

Карпати додали у другому тайму матчу 18 туру Першої ліги проти тернопільської Ниви.

Про це розповів головний тренер тернопільського клубу Мирон Маркевич.

"Сьогодні невдало зіграли у першій половині зустрічі та зовсім інша гра була в другій. Ми ніяк не можемо добитися від гравців, щоб протягом усіх 90 хвилин ми діяли стабільно: вийшли, добре почали та завершили.

Але за п’ять місяців команда не робиться, треба час. Зараз будуть зимові збори, влітку ми не мали такої можливості. Основне було зібрати команду. Однак відзначу, що з кожним матчем ми граємо краще", – сказав Маркевич.