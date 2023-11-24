Маркевич оцінив перемогу над Нивою

Карпати додали у другому тайму матчу 18 туру Першої ліги проти тернопільської Ниви.

Про це розповів головний тренер тернопільського клубу Мирон Маркевич.

"Ми закінчили цей рік на першому місці в турнірній таблиці, я радий цьому.

Щодо сьогоднішнього матчу, то перший тайм був невиразний. Довелося трошки посваритися з хлопцями, донести до них, що так грати не можна. Добре, що вони мене послухали. Другий тайм був набагато кращим, тому є результат", - розповів Маркевич.