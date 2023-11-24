Карпати - Нива Тернопіль 3:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У межах 18-го туру Першої ліги Карпати вдома обіграли тернопільську Ниву.
Чемпіонат України - Перша ліга
18 тур, 24 листопада
Карпати - Нива Тернопіль 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 65 Картушов. 2:0 - 78 Невес, 3:0 - 89 Чачуа
Попередження: Чех, 77 – Бороденко, 3, Мудрий, 13.
Вилучення – Танчак, 84.
Карпати: Кожухар, Саків (Сухар, 21), Бабогло, Векляк, Полегенько, Чех, Рябов (Демченко,40), Костенко (Картушов, 46), Підлепенець (Романюк, 85), Чачуа, Іґор Невес (Шах, 85).
Запасні: Ільющенков, Мизюк, Равлик, Сидун.
Нива: Механів, Зінь, Хруставка, Танчак, Мудрий, Давидов (Вольський, 75), Бороденко, Дорошенко, Гатала, Волохатий, Бей (Галадей, 57, Махінка, 79).
Запасні: Жупанський, Малащук, Хабло, Козак, Соколов.
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