Головне
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Сьогодні 09:36 5105 1
Шахтар не зміг переграти Полісся у 15 турі УПЛ
Сьогодні 21:03 427
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 11:18 1521
Алонсо очолить Баварію у наступному році
Вчора 19:25 768
Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики
Вчора 18:10 1259
Судаков близький до переходу у Ювентус
Вчора 17:13 1419
Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики
Вчора 16:37 487
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі
Вчора 15:04 2095
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Вчора 14:56 740
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Вчора 14:26 1597
Прямі трансляції

Карпати - Нива Тернопіль 3:0: огляд матчу

Огляд матчу Карпати - Нива Тернопіль 3:0:
Сьогодні 22:38 158 0
Карпати - Нива Тернопіль 3:0: огляд матчу
#Карпати, #Нива Тернопіль, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

У  межах 18-го туру Першої ліги Карпати вдома обіграли тернопільську Ниву.

Чемпіонат України - Перша ліга
18 тур, 24 листопада

Карпати - Нива Тернопіль 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Картушов. 2:0 - 78 Невес, 3:0 - 89 Чачуа

Попередження: Чех, 77 – Бороденко, 3, Мудрий, 13.

Вилучення – Танчак, 84.

Карпати: Кожухар, Саків (Сухар, 21), Бабогло, Векляк, Полегенько, Чех, Рябов (Демченко,40), Костенко (Картушов, 46), Підлепенець (Романюк, 85), Чачуа, Іґор Невес (Шах, 85).

Запасні: Ільющенков, Мизюк, Равлик, Сидун.

Нива: Механів, Зінь, Хруставка, Танчак, Мудрий, Давидов (Вольський, 75), Бороденко, Дорошенко, Гатала, Волохатий, Бей (Галадей, 57, Махінка, 79).

Запасні: Жупанський, Малащук, Хабло, Козак, Соколов.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: результати матчів, турнірна таблиця 39276
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України 5105 1
18 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 18 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 5004
Жирона залучила до основи ще одного українця Жирона залучила до основи ще одного українця 1772
Матч Динамо – Рух розпочнеться на 2 години раніше Матч Динамо – Рух розпочнеться на 2 години раніше 1568
Шахтар - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Шахтар - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 2114
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17167
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61315
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 308095
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19770
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4161
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37083 3