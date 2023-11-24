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Карпати розгромили Ниву Т, Металіст переграв Хуст: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 18-го туру Першої ліги
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Карпати розгромили Ниву Т, Металіст переграв Хуст: результати матчів Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24-го листопада, відбулося 5 матчів у межах 18-го туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
18 тур, 24 листопада

Буковина - Поділля 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Войтиховський, 0:2 - 78 Костенко

Карпати Львів - Нива Тернопіль 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Картушов. 2:0 - 78 Невес, 3:0 - 89 Чачуа

Нива Бузова - Епіцентр 0:2: (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Гірний, 0:2 - 77 Гірний

Прикарпаття - Агробізнес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Хома, 2:0 - 79 Француз

Хуст - Металіст 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Гомеш, 0:2 - 57 Луців (пен), 1:2 - 82 Василинець

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