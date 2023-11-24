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Маунт травмувався перед матчем проти Евертона

Мейсон Маунт не зіграє проти Евертона
Сьогодні 22:52 147 0
Маунт травмувався перед матчем проти Евертона
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Мейсон Маунт

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт травмувався вдруге у сезоні.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У клубі оцінюють, скільки може пропустити 24-річний гравець. Сам Маунт налаштований якнайшвидше повернутися на поле після невдалого початку сезону.

Протягом серпня та вересня півзахисник пропустив через травму 6 матчів манкуніанців. У неділю, 26 листопада, вони мають зустрітися з Евертоном у виїзному поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Каземіро та Варан хочуть залишити Манчестер Юнайтед.

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