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Каземіро та Варан хочуть залишити Манчестер Юнайтед

Гравці незадоволені виступами клубу
Сьогодні 16:38 130 0
Каземіро та Варан хочуть залишити Манчестер Юнайтед
#Каземіро, #Манчестер Юнайтед, #Рафаель Варан

Джерело - football.uа.

Каземіро та Рафаель Варан можуть залишити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляють Кріс Віллер та Самі Мокбел.

Футболісти незадоволені своєю роллю та виступами клубу. Обидва лише минулого року перейшли до англійського колективу. 

Рафаель провів лише 8 матчів у цьому сезоні і забив один гол. Його трансфер може відбутися вже зимою. 

Каземіро зіграв у 11 поєдинках, оформив п'ять результативних дій. Наразі він відновлюється після пошкодження. 

Раніше повідомлялося, що Тен Гаг може провести чергову чистку в Манчестер Юнайтед.

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