Агробізнес покинуть троє гравців

Агробізнес домовився про розірвання контрактів з трьома гравцями.

Про це розповів головний тренер клубу Олександр Чижевський.

Пошуком нового місця роботи займуться півзахисники Назар Грицак, Владислав Зоренко і Максим Тяпкін. Усі вони в червні цього року підписали з Агробізнесом дворічні контракти, однак по ходу сезону не виправдали очікування тренерського штабу.

24-річний Грицак встиг провести за команду з Волочиська 13 офіційних матчів, 22-річний Тяпкін узяв участь у 12 поєдинках, а 22-річний Зоренко виходив на поле в 7 іграх чемпіонату Першої ліги та Кубка країни.

Агробізнес завершив перший етап чемпіонату на третьому місці в групі А.

Раніше Агробізнес поступився Прикарпаттю.