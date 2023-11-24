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Агробізнес покинуть троє гравців

Агробізнес покинуть троє гравців
Сьогодні 20:25 169 0
Агробізнес покинуть троє гравців
#Агробізнес

Джерело - sport.ua.

Агробізнес домовився про розірвання контрактів з трьома гравцями.

Про це розповів головний тренер клубу Олександр Чижевський.

Пошуком нового місця роботи займуться півзахисники Назар Грицак, Владислав Зоренко і Максим Тяпкін. Усі вони в червні цього року підписали з Агробізнесом дворічні контракти, однак по ходу сезону не виправдали очікування тренерського штабу.

24-річний Грицак встиг провести за команду з Волочиська 13 офіційних матчів, 22-річний Тяпкін узяв участь у 12 поєдинках, а 22-річний Зоренко виходив на поле в 7 іграх чемпіонату Першої ліги та Кубка країни.

Агробізнес завершив перший етап чемпіонату на третьому місці в групі А.

Раніше Агробізнес поступився Прикарпаттю.

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