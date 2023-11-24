Гвардіола готовий до пониження Манчестер Сіті у класі

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола залишиться у клубі, навіть якщо його понизять у класі.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Я відповім тоді, коли у мене буде чіткий вердикт. Ви питаєте мене так, наче нас вже покарали. Наразі ми невинні. Розумію, люди хочуть нашого пониження, я відчуваю це. Коли винесуть вердикт, ми виступимо з поясненнями.

Зрозуміло, я не планую своє майбутнє, опираючись на те, залишимося ми тут чи вилетимо до третього дивізіону. Більше шансів, що я залишусь, якщо ми опинимося у третьому дивізіоні, ніж якщо ми будемо у Лізі чемпіонів. Люди думають: "Окей, це Сіті, чому б не відправити їх у нижчі дивізіони?".

Коли ви читаєте, що нас мають понизити, звичайно, я засмучуюсь, бо ніхто ще точно не знає. Я не читав усі порушення, наші аргументи. Треба чекати. Я кажу: якщо щось не так, то окей, нас покарають. Після цього я буду тут як представник клубу. Все, що я знаю від адвокатів, це те, що справа Евертона зовсім інша", – розповів Гвардіола.