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Тен Гаг спростував конфлікт із Вараном

Ерік тен Гаг прокоментував повідомлення про конфлікт із захисником Рафаелем Вараном
Сьогодні 18:56 117 0
Тен Гаг спростував конфлікт із Вараном
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг, #Рафаель Варан

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг спростував інформацію про конфлікт із захисником Рафаелем Вараном, через який француз нібито отримує не так багато ігрового часу.

Про це розповів сам нідерландський наставник.

"Не розумію, про що ви кажете. Це чутки. Рафаель – дуже важливий гравець, але є внутрішня конкуренція, як і має бути у топ-клубі. Коли потрібно вибирати з двох гравців, Рафи Варана та Гаррі Магвайра, які обидва добре проявляють себе, доводиться зупинятися на комусь одному", – розповів тен Гаг.

Варан цього сезону провів 12 матчів та забив 1 м'яч.

Раніше повідомлялося, що Каземіро та Варан хочуть залишити Манчестер Юнайтед.

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