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Салах — гравець жовтня в АПЛ

Сьогодні 15:39 197 0
Салах — гравець жовтня в АПЛ
#Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах визнаний гравцем жовтня в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

Для єгиптянина це п'ята нагорода в кар'єрі. Таким чином, він наздогнав Вейна Руні та Робіна ван Персі, які також мають по 5 нагород. Цю компанію випереджають: Стівен Джеррард та Кріштіану Роналду (по 6 перемог), а також Серхіо Агуего і Гаррі Кейн, які 7 разів визнавались гравцями місяця в АПЛ.

Салах забив у всіх трьох матчах Ліверпуля в жовтні: двічі Брайтону та Евертону, а також у ворота Ноттінгем Форест.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль не відпустить Салаха у січні 2024 року.

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