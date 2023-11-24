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Надєїн: Ніякого банкрутства Вереса немає

Сьогодні 13:02 164 0
Надєїн: Ніякого банкрутства Вереса немає

Вересу не загрожує банкрутство через відкриття провадження про банкрутство клубу Господарським судом Рівненської області. 

Про це розповів президент клубу Іван Надеїн.

"Ніякого банкрутства немає. Це нормальний процес, який ніяк не позначиться на житті клубу. Загальноприйнята у світі процедура врегулювання кредиторської заборгованості. Футбол - збиткова справа. Абсолютна більшість українських клубів - збиткові.   Верес - це публічне акціонерне товариство, яке здає свою аудійовану звітність за міжнародними стандартами.

Проходимо комплексний аудит фінзвітності. За три роки діяльності Публічного акціонерного товариства - в нас дійсно з’явилася певна заборгованість. Побудували поля. Дійсно, є заборгованість перед підрядником. Але це все врегульовано. Єдиний законний механізм - процедура, в яку ми зайшли. Це не оголошення банкрутства.

А процедура, яка буде врегульована в законний спосіб рішенням суду. Це оздоровлення і відновлення. З цієї процедури ми вийдемо без боргів і це буде позитивним сигналом для наших акціонерів. Ознакою, що ми вміємо відкрито працювати з боргами, а не вирішувати це питання під сукном. Впевнений, вартість наших акцій на біржі лише виросте", - сказав Надєїн.

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