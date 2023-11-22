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20.11.2023 23:50 1047
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Верес: Керівництво клубу не бачить загрозу банкрутства

Сьогодні 11:20 116 0
Верес: Керівництво клубу не бачить загрозу банкрутства

Керівництво Вереса не бачить загрози банкрутства клубу.

Про це повідомляє пресслужба рівнян.

"Інформація щодо відкриття провадження про банкрутство РНК Верес викликала великий розголос у ЗМІ Закликаємо дочекатися офіційної відповіді клубу, яка буде озвучена у прямому ефірі президента Івана Надєїна у п'ятницю о 10.30 на YouTube Veres TV для спонсорів каналу Зазначимо, що керівництво РНК ВЕРЕС не бачить загрози банкрутства у звʼязку з відкриттям провадження у Господарському суді Рівненської області", - говориться у заяві.

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