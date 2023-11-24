Балоттелі потрапив у ДТП в Італії

Футболіст відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі потрапив у ДТП.

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.

33-річний футболіст відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння за допомогою алкотестера.

Балотеллі: Все ще вважаю себе найкращим нападником Італії

Гравець зміг самотужки пройти до машини швидкої допомоги, яка прибула на місце.

💥 Mario Balotelli ha sufrido un accidente de coche en Brescia



😳 Según un responsable de la policía local, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia



👉🏻 Está ileso y así salió del coche



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/vSj2fEZ8aY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 23, 2023

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