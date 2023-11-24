Головне
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Сьогодні 09:36 3103 1
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 11:18 1004
Алонсо очолить Баварію у наступному році
Вчора 19:25 625
Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики
Вчора 18:10 973
Судаков близький до переходу у Ювентус
Вчора 17:13 1173
Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики
Вчора 16:37 426
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі
Вчора 15:04 1945
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Вчора 14:56 636
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Вчора 14:26 1435
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Вчора 13:16 6732
Прямі трансляції

Балоттелі потрапив у ДТП в Італії

Футболіст відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння
Сьогодні 09:51 242 0
Балоттелі потрапив у ДТП в Італії
Фото: Getty Images
#Маріо Балотеллі

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі потрапив у ДТП.

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.

33-річний футболіст відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння за допомогою алкотестера.

  Балотеллі: Все ще вважаю себе найкращим нападником Італії

Гравець зміг самотужки пройти до машини швидкої допомоги, яка прибула на місце.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024 Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024 2021
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України 3103 1
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було 6732
Судаков близький до переходу у Ювентус Судаков близький до переходу у Ювентус 1173
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі 1945
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною 1435
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 217138 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10880
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 122543
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 85354
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69215
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 32978