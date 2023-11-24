Балоттелі потрапив у ДТП в Італії

Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі потрапив у ДТП.
Про це повідомляє El Partidazo de COPE.
33-річний футболіст відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння за допомогою алкотестера.
Балотеллі: Все ще вважаю себе найкращим нападником Італії
Гравець зміг самотужки пройти до машини швидкої допомоги, яка прибула на місце.
💥 Mario Balotelli ha sufrido un accidente de coche en Brescia— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 23, 2023
😳 Según un responsable de la policía local, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia
👉🏻 Está ileso y así salió del coche
📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/vSj2fEZ8aY
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!