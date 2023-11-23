Балотеллі: Все ще вважаю себе найкращим нападником Італії

Нападник Адана Демірспор Маріо Балотеллі вважає себе найкращим нападником в італійському футболі.

Про це розповів сам форвард.

"Коли я у формі, то все ще вважаю себе найкращим нападником Італії. Що у матчі з Україною робили Распадорі та Скамакка? Скільки вони завдали ударів на двох? Два?

Я хочу набрати форму та грати за збірну. Я завжди сподіваюся на виклик у збірну. Раніше я вже зустрічався зі Спаллетті кілька разів", – сказав Балотеллі.