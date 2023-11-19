Палкін: Мудрик приносить чудові результати Челсі та збірній України

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик з кожним місяцем вдосконалюється.

Про це розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Це хлопець, який з кожним місяцем вдосконалюється. Він прибув до АПЛ з великим тиском з боку журналістів та вболівальників, і він був один.

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Попередні три роки він грав на порожніх стадіонах через COVID та війну. Йому було важко в Англії, але я думаю, що цей етап залишився в минулому. Тепер він приносить чудові результати Челсі та збірній України", – сказав Палкін.