Сабо: Ребров підготує збірну Україну до матчу з Боснією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зможе підготувати команду до півфіналу плей-оф Ліги націй за вихід на Євро-2024, де Україна зіграє проти Боснії.

Про це розповів екснаставник національної команди Йожеф Сабо.

"Думаю, що Ребров підготує команду і все буде нормально. Зі збірною Боснії та Герцеговини в березні буде важко. Наші "іноземці" будуть змучені - вони гратимуть без перерви і вже награються. Деякі гравці будуть на зборах, деякі гратимуть, не виключені травми. Сподіваємось на краще - будемо вболівати за них.

Про фаворитів говорити не будемо. Суперник має хороших гравців, котрі виступають в топових чемпіонатах. Вони вміють грати в футбол. При цьому настрій на таку гру буде дуже потужний. У нас же найбільше питання – наскільки будуть готові гравці збірної в березні", - відзначив Сабо.