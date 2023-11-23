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Сабо: Ребров підготує збірну Україну до матчу з Боснією

Йожеф Сабо оцінив жеребкування півфіналу плей-оф Ліги націй за вихід на Євро-2024, де Україна зіграє проти Боснії.
Вчора 23:25 200 0
Сабо: Ребров підготує збірну Україну до матчу з Боснією
#Йожеф Сабо

Джерело - 1927.kiev.ua.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зможе підготувати команду до півфіналу плей-оф Ліги націй за вихід на Євро-2024, де Україна зіграє проти Боснії.

Про це розповів екснаставник національної команди Йожеф Сабо.

"Думаю, що Ребров підготує команду і все буде нормально. Зі збірною Боснії та Герцеговини в березні буде важко. Наші "іноземці" будуть змучені - вони гратимуть без перерви і вже награються. Деякі гравці будуть на зборах, деякі гратимуть, не виключені травми. Сподіваємось на краще - будемо вболівати за них.

Про фаворитів говорити не будемо. Суперник має хороших гравців, котрі виступають в топових чемпіонатах. Вони вміють грати в футбол. При цьому настрій на таку гру буде дуже потужний. У нас же найбільше питання – наскільки будуть готові гравці збірної в березні", - відзначив Сабо.

Матч проти боснійців відбудеться 21 березня на виїзді. У випадку перемоги Україна зіграє формально вдома проти Ізраїлю або Ісландії 26 числа.

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