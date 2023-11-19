Українець може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін потрапив до сфери інтересів клубу Бетіс.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Севільці мають намір зміцнити воротарську позицію і уважно стежать за ситуацією навколо українця. Раніше повідомлялося, що Бетіс думає про підписання Давида де Хеа, який має статус вільного агента. Наразі в Бетісі голкіпер Руй Сілва незадоволений кількістю ігрової практики і може покинути клуб у січні, а кар'єра 40-річного Клаудіо Браво наближається до завершення.

Бетіс розраховує вступити у переговори з Андрієм Луніним ближче до кінця нинішнього сезону, оскільки нібито у самого українця ще немає чіткого розуміння, чого він хоче в перспективі.

Нагадаємо Арсенал може підписати Луніна в зимове трансферне вікно.