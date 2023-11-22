Джерело - tribuna.com.
Італійський захисник Браян Крістанте порушив правила на 93-й хвилині гри проти Михайла Мудрика у матчі відбору на Євро-2024.
Про це розповів нападник Адани Демірспор Маріо Балотеллі.
"Те, що було на Мудрику – це точно пенальті. Якби мені не поставили його, я б збожеволів. Це добре, що ми вийшли на чемпіонат Європи, але давайте подумаємо – якби це сталося біля наших воріт, якою була б наша реакція?
Це пенальті. Мудрик випередив Крістанте, це фол. Крапка. Немає жодних сумнівів. Незалежно від того, що Доннарума все одно потягнув би удар", – сказав Балотеллі.
Нагадаємо, матч України - Італія завершився внічию з рахунком 0:0, унаслідок чого "скуадра адзурра" отримала пряму перепустку до Німеччини, а "синьо-жовті" будуть змушені грати навесні додаткові матчі за право виходу на чемпіонат Європи - плей-оф Ліги націй.