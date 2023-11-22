Італійський захисник Браян Крістанте порушив правила на 93-й хвилині гри проти Михайла Мудрика у матчі відбору на Євро-2024.

Про це розповів нападник Адани Демірспор Маріо Балотеллі.

"Те, що було на Мудрику – це точно пенальті. Якби мені не поставили його, я б збожеволів. Це добре, що ми вийшли на чемпіонат Європи, але давайте подумаємо – якби це сталося біля наших воріт, якою була б наша реакція?

Це пенальті. Мудрик випередив Крістанте, це фол. Крапка. Немає жодних сумнівів. Незалежно від того, що Доннарума все одно потягнув би удар", – сказав Балотеллі.