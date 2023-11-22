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Балотеллі: Те, що було на Мудрику – це точно пенальті

Маріо Балотеллі прокоментував скандальний епізод матчу Україна - Італія
Сьогодні 18:44 294 0
Балотеллі: Те, що було на Мудрику – це точно пенальті
Фото - Getty Images
#Маріо Балотеллі

Джерело - tribuna.com.

Італійський захисник Браян Крістанте порушив правила на 93-й хвилині гри проти Михайла Мудрика у матчі відбору на Євро-2024.

Про це розповів нападник Адани Демірспор Маріо Балотеллі.

"Те, що було на Мудрику – це точно пенальті. Якби мені не поставили його, я б збожеволів. Це добре, що ми вийшли на чемпіонат Європи, але давайте подумаємо – якби це сталося біля наших воріт, якою була б наша реакція?

Це пенальті. Мудрик випередив Крістанте, це фол. Крапка. Немає жодних сумнівів. Незалежно від того, що Доннарума все одно потягнув би удар", – сказав Балотеллі.

Нагадаємо, матч України - Італія завершився внічию з рахунком 0:0, унаслідок чого "скуадра адзурра" отримала пряму перепустку до Німеччини, а "синьо-жовті" будуть змушені грати навесні додаткові матчі за право виходу на чемпіонат Європи - плей-оф Ліги націй.

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