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Судаков близький до переходу у Ювентус

Судаков може змінити клуб
Сьогодні 17:13 332 0
Судаков близький до переходу у Ювентус
#Футбольні трансфери, #Ювентус, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - football.ua.

Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може зробити великий стрибок у клубній кар'єрі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Судаков став однією із головних цілей Ювентуса на трансферному ринку.

Ювентус влаштовує ціна на українця, яка складає 30 млн євро, трансфер півзахисника може відбутися вже в січні. Але італійці не хочуть поспішати та можуть відкласти підписання Георгія до літа.

21-річний футболіст у поточному сезоні провів 14 матчів за Шахтар. В його активі 3 голи та 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Шахтар назвав Ювентусу ціну Судакова.

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