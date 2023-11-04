Шахтар назвав Ювентусу ціну Судакова

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#Футбольні трансфери, #Ювентус, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - sport.ua.

Ювентус продовжує цікавитись послугами 21-річного центрального півзахисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

У сферу інтересів "старої синьйори" зараз, окрім Судакова, входять ще два гравці – 28-річний П'єр-Еміль Гейб'єрг із Тоттенгема, а також 22-річний Хефрен Тюрам із Ніцци, який є сином легендарного ексбека збірної Франції та Ювентуса Ліліана Тюрама.

За Гейб'єрга та Тюрама їхні клуби хочуть отримати не менше 30 мільйонів євро, тоді як за Судакова Шахтар вимагає щонайменше 40 мільйонів.

Контракт Судакова із Шахтарем розрахований до 30 червня 2028 року.

Раніше повідомлялося, що у Шахтаря немає офіційних пропозицій щодо Судакова.

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