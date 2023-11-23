Суд США виправдав Роналду у справі про зґвалтування Майоргі

Джерело - Daily Mail.
Суд визнав нападника саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду невинним у справі про зґвалтування американської моделі моделі Кетрін Майоргі.
Про це повідомляє британське видання Daily Mail.
Апеляція адвокатів жінки була відхилена.
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Справу на Кріштіану було відкрито в 2018 році, а саме "зґвалтування" відбулось у 2009.
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