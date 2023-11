Моурінью відреагував на можливе повернення в Реал

Головний тренер Роми Жозе Моурінью не має наміру повертатися в Реал.

Про це він розповів порталу Rai1.

🚨⚪️ José Mourinho: “Re-joining Real Madrid to replace Ancelotti? Florentino is super smart. He already has a super manager, why thinking of another?”.



“I’m Madridista and I hope Ancelotti will stay there. He’s the perfect coach for Real Madrid”, told Rai1. pic.twitter.com/ncLu2E5m66