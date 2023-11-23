Моурінью відреагував на можливе повернення в Реал

Головний тренер Роми Жозе Моурінью не має наміру повертатися в Реал.

Про це він розповів порталу Rai1.

"Повернення в Реал замість Анчелотті? Флорентіно Перес дуже розумний. У нього вже є супертренер, навіщо йому інший? Я мадридист і сподіваюся, що Анчелотті залишиться в Реалі. Він ідеальний тренер для Реала", – сказав Моурінью.