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Моурінью відреагував на можливе повернення в Реал

Моурінью назвав ідеального тренера для Реала
Сьогодні 08:20 169 0
Моурінью відреагував на можливе повернення в Реал
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью не має наміру повертатися в Реал.

Про це він розповів порталу Rai1.

"Повернення в Реал замість Анчелотті? Флорентіно Перес дуже розумний. У нього вже є супертренер, навіщо йому інший? Я мадридист і сподіваюся, що Анчелотті залишиться в Реалі. Він ідеальний тренер для Реала", – сказав Моурінью.

Нагадаємо, Моурінью хоче підписати двох гравців Челсі.

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