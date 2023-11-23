Моурінью відреагував на можливе повернення в Реал

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Роми Жозе Моурінью не має наміру повертатися в Реал.
Про це він розповів порталу Rai1.
"Повернення в Реал замість Анчелотті? Флорентіно Перес дуже розумний. У нього вже є супертренер, навіщо йому інший? Я мадридист і сподіваюся, що Анчелотті залишиться в Реалі. Він ідеальний тренер для Реала", – сказав Моурінью.
🚨⚪️ José Mourinho: “Re-joining Real Madrid to replace Ancelotti? Florentino is super smart. He already has a super manager, why thinking of another?”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023
“I’m Madridista and I hope Ancelotti will stay there. He’s the perfect coach for Real Madrid”, told Rai1. pic.twitter.com/ncLu2E5m66
Нагадаємо, Моурінью хоче підписати двох гравців Челсі.
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