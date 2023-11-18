Моурінью хоче підписати двох гравців Челсі

Маланга Сарр і Трево Чалоба можуть стати гравцями Роми

Головний тренер Роми Жозе Моурінью зацікавлений у придбанні у Челсі двох гравців, які ще не зіграли жодної хвилини під керівництвом Маурісіо Почеттіно в цій кампанії.

Про це повідомляє Sport Bible.

Наставник Роми зацікавлений у залученні Маланга Сарра і Трево Чалоби, які останніми місяцями зазнають труднощів з отриманням ігрового часу.

Сарр провів минулий сезон на правах оренди в команді Монако, що виступає в Лізі 1, де він зіграв загалом 17 матчів. У цьому сезоні він не був включений до складу жодного матчу.

Чалоба також не потрапляє до числа гравців першої команди. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Трево покине Челсі в січні. Його пов'язували з цілою низкою клубів, включно з Манчестер Юнайтед, Ньюкаслом і Баварією.

Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче підсилити захист Роми в зимове трансферне вікно.