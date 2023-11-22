У гравця проблеми з адаптацією

Форвард збірної України Роман Яремчук непросто проходить період адаптації у Валенсії.

Про це повідомляє Marca.

"Характер Яремчука нагадує інших гравців зі Східної Європи". Після майже трьох місяців у команді українець досі не влився у колектив. Джерело зазначає, що йому особливо важко знайти спільну мову з латиноамериканцями.

Також негативно сприймається момент, коли після переможного матчу з Гранадою (1:0) Роман був єдиним гравцем Валенсії, який не подякував уболівальникам за підтримку.

Зі свого боку Валенсія намагається зробити так, щоб 27-річний нападник почувався комфортніше. Зокрема кілька тижнів тому клуб організував Роману зустріч з українцями, які проживають у Валенсії.

Нагадаємо, Яремчук перейшов з Брюгге у Валенсію в останній день трансферного вікна. Трансфер відбувся на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону.