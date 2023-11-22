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Яремчук не влився у колектив Валенсії - Marca

У гравця проблеми з адаптацією
Сьогодні 17:25 538 0
Яремчук не влився у колектив Валенсії - Marca
Фото - Getty Images
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - tribuna.com.

Форвард збірної України Роман Яремчук непросто проходить період адаптації у Валенсії.

Про це повідомляє Marca.

"Характер Яремчука нагадує інших гравців зі Східної Європи". Після майже трьох місяців у команді українець досі не влився у колектив. Джерело зазначає, що йому особливо важко знайти спільну мову з латиноамериканцями.

Також негативно сприймається момент, коли після переможного матчу з Гранадою (1:0) Роман був єдиним гравцем Валенсії, який не подякував уболівальникам за підтримку.

Зі свого боку Валенсія намагається зробити так, щоб 27-річний нападник почувався комфортніше. Зокрема кілька тижнів тому клуб організував Роману зустріч з українцями, які проживають у Валенсії.

Нагадаємо, Яремчук перейшов з Брюгге у Валенсію в останній день трансферного вікна. Трансфер відбувся на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону. 

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