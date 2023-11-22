Суркіс: Існування футболу можливе в тому числі завдяки Зеленському

Ігор Суркіс святкує 65-й день народження

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Президент України Володимир Зеленьский зіграв роль в тому, що український футбол продовжує існування.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"Я не хочу постійно рекламувати, що ми зробили. Ми з братом робимо все, що в наших силах. На третю-четверту добу війни ми вивезли всіх жінок та дітей і родичів футболістів, а команда поїхала до Ужгорода. Потім ми грали благодійні матчі, зібрали кошти та перевели їх на платформу UNITED24, відбудували лікарню в Чернігові, а також дитсадок та амбулаторію на Київщині. Допомога військовим – це пріоритет. А футбол та все інше – за дужками.

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що футбол має бути. Він сам захоплюється футболом, я це знаю. Він неодноразово грав за різні команди – артистів, ветеранів, навіть за Динамо. Тому існування футболу можливе в тому числі завдяки нашому президенту. Якби він не цікавився цією грою, то відклав би її на потім. Але потім відновити футбол було б неможливо", - сказав Суркіс.

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