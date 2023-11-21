Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

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21 листопада відбулося сім матчів кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу

Кваліфікація, Тур 10

21 листопада

Андорра - Ізраїль 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Сервос (авт), 0:2 - 81 Кінда

Гібралтар - Нідерланди 0:6 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Стенгс, 0:2 - 23 Віффер, 0:3 - 38 Компмайнерс, 0:4 - 50 Стенгс, 0:5 - 62 Стенгс, 0:6 - 81 Гакпо

Греція - Франція 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Муані, 1:1 - 56 Бакасетас, 2:1 - 61 Йоаннідіс, 2:2 - 74 Фофана

Косово - Білорусь 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 43 Антілевський

Румунія - Швейцарія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 50 Алібек

Уельс - Туреччина 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Вільямс, 1:1 - 70 Язіджі (пен)

Хорватія - Вірменія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 43 Будімір

Напередодні збірна України не змогла переграти Італію у відборі на Євро-2024.