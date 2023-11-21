Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
21 листопада відбулося сім матчів кваліфікації Євро-2024 з футболу.
Андорра - Ізраїль 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 29 Сервос (авт), 0:2 - 81 Кінда
Гібралтар - Нідерланди 0:6 (0:3)
Голи: 0:1 - 10 Стенгс, 0:2 - 23 Віффер, 0:3 - 38 Компмайнерс, 0:4 - 50 Стенгс, 0:5 - 62 Стенгс, 0:6 - 81 Гакпо
Греція - Франція 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Муані, 1:1 - 56 Бакасетас, 2:1 - 61 Йоаннідіс, 2:2 - 74 Фофана
Косово - Білорусь 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 43 Антілевський
Румунія - Швейцарія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 50 Алібек
Уельс - Туреччина 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Вільямс, 1:1 - 70 Язіджі (пен)
Хорватія - Вірменія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 43 Будімір
Напередодні збірна України не змогла переграти Італію у відборі на Євро-2024.