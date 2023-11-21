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Сирота: Чеферін повинен піти у відставку

Ексочільник ПФЛ - про скандальну заяву президента УЄФА за місяць до матчу Україна – Італія
Сьогодні 20:55 217 0
Сирота: Чеферін повинен піти у відставку

Джерело - Чемпіон.

Президент УЄФА Александер Чеферін має піти у відставку після непризначеного пенальті в матчі відбору до Євро-2024 Україна - Італія (0:0).

Про це заявив колишній воротар Динамо Святослав Сирота.

"Як сказав класик: "Браво, Федерація. Браво, Чеферін". Витягли за вуха Італію. Якщо є у людини совість, а її, напевно, в нього немає, Чеферін має піти у відставку.

Президент Федерації футболу Іспанії Рубіалес пішов у відставку після скандалу через поцілунок футболістки на ЧС-2023.

Чеферін прямим текстом сказав, що Україна не повинна виграти. Його вказівка була виконана арбітром, який наприкінці матчу не поставив стовідсотковий пенальті. Чеферін має піти у відставку.

Ребров вигадав чудову тактику, яку майже реалізував. Як в коментарі зазначив Сергей Дірявка, італійці не витримають увесь матч в такому шаленому темпі. Так і відбулося. Ставка Реброва на штурм в останні 20 хвилин повинна була зіграти. Але майже пряма вказівка Чеферіна зіграла свою роль. А хлопці – молодці. Вони зробили навіть більше, ніж від них очікували. Дякую всім за чудову гру.

Пропоную не залишати це поза увагою. Чеферін - рідкісний п******. Спочатку він намагався повернути руzzню в змагання, потім повернув арбітрів, зараз дав неприховану вказівку зробити так, щоб Україна не перемогла.

Інші країни мають підтримати нас. Безумовно, і раніше арбітри вбивали різні команди. Інколи помилялися не свідомо, іноді – явно з метою. Але ніколи, ніколи президент УЄФА не висловлювався публічно щодо переваги або необхідності якихось дій стосовно кінцевого результату матчу. Таке в футболі відбувається вперше за всю його історію", - написав Сирота у фейсбуці.

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