Любенович буде готувати Минай до матчу з Кривбасом

У Минаї зміниться головний тренер

Джерело - Футбол TIME.

Минай остаточно вирішив припинити співпрацю з головним тренером Володимиром Шараном.

Про це повідомляє Футбол TIME.

Цей процес має бути завершено під час міжнародної паузи. У клубу вже є домовленість з сербським фахівцем Желько Любеновичем – він і буде готувати команду до наступного матчу УПЛ проти Кривбаса.

Як гравець Любенович в Україні виступав за Зорю, Таврію, Кривбас та Олександрію. Після завершення ігрової кар'єри у 2018-му, 42-річний серб був тренером-селекціонером Зорі, виконав роль асистента у команді U-19 луганців та працював у Залізничарі.

Наразі Минай посідає останнє місце в УПЛ.