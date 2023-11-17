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Любенович буде готувати Минай до матчу з Кривбасом

У Минаї зміниться головний тренер
Сьогодні 13:37 214 0
Любенович буде готувати Минай до матчу з Кривбасом
#Любенович, #Минай, #Володимир Шаран

Джерело - Футбол TIME.

Минай остаточно вирішив припинити співпрацю з головним тренером Володимиром Шараном.

Про це повідомляє Футбол TIME.

Цей процес має бути завершено під час міжнародної паузи. У клубу вже є домовленість з сербським фахівцем Желько Любеновичем – він і буде готувати команду до наступного матчу УПЛ проти Кривбаса.

Як гравець Любенович в Україні виступав за Зорю, Таврію, Кривбас та Олександрію. Після завершення ігрової кар'єри у 2018-му, 42-річний серб був тренером-селекціонером Зорі, виконав роль асистента у команді U-19 луганців та працював у Залізничарі.

Наразі Минай посідає останнє місце в УПЛ. 

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