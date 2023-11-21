УЄФА визнав нинішні Карпати правонаступником старих

УЄФА визнав Карпати правонаступником старих Карпат з їх боргами.

Про це заявив спортивний журналіст і коментатор Віктор Вацко.

"В мене дуже погана новина для вболівальників Карпат, якщо говорити про перспективи. УЄФА визнав нинішні Карпати спадкоємцем старих Карпат, які кілька років тому начебто обнулили, щоб не виплачувати борги. Тому "Карпати" повинні виплачувати борги, сума складає близько 8 мільйонів євро чи доларів. Величезна сума.

Карпати подали апеляцію, але обізнані люди кажуть, що шансів там практично немає. Кольори клубу, стадіон, а найголовніше емблема, де є рік заснування клубу 1963. Тому у теперішнього власника Карпат Володимира Матківського варіанти два: або виплачувати всі колосальні борги попередників, або кидати цю справу.

Досвідчені вболівальники повинні пам'ятати, що за борги спочатку дають трансферний бан, потім знімають очки, а потім уже позбавлять професійного статусу.

Зараз ніхто не розуміє, в якій ситуації Карпати і що там можна планувати", - сказав Вацко.