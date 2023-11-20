Лукаку побив рекорд результативності у матчах відбору на Євро

Бельгієць оформив покер у матчі проти Азербайджану

Джерело - УЄФА.

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку оформив покер у матчі кваліфікації до Євро-2024 проти Азербайджану (5:0).

Про це повідомляє УЄФА.

Завдяки цьому 31-річний нападник встановив рекорд результативності відборів до чемпіонатів Європи. На його рахунку 14 голів.

Лукаку обійшов ірландця Девіда Хілі та поляка Роберта Левандовського, які у відборі до Євро-2008 та Євро-2016 забили по 13 м'ячів.

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