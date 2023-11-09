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Анчелотті встановив рекорд Ліги чемпіонів

Тренер здобув 116-ту перемогу у турнірі
Сьогодні 18:07 106 0
Анчелотті встановив рекорд Ліги чемпіонів
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Реал у четвертому турі Ліги чемпіонів вдома обіграв Брагу з рахунком 3:0.

Для головного тренера мадридського клубу Карло Анчелотті ця перемога стала 116-ю в його тренерській кар'єрі в Лізі чемпіонів.  Він став абсолютним рекордсменом за цим показником, обійшовши сера Алекса Фергюсона, у якого 115 перемог.

Топ-5 тренерів за перемогами в Лізі чемпіонів:

1. Карло Анчелотті (Італія) – 116
2. Алекс Фергюсон (Шотландія) – 115
3. Жузеп Гвардіола (Іспанія) – 108
4. Арсен Венгер (Франція) – 103
5. Жозе Моурінью (Португалія) – 80

Крім Реала, Анчелотті в Лізі чемпіонів грав із Пармою, Ювентусом, Міланом, Челсі, ПСЖ, Баварією і Наполі.

Раніше Анчелотті оцінив гру Луніна.

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