Анчелотті встановив рекорд Ліги чемпіонів

Тренер здобув 116-ту перемогу у турнірі

Джерело - Чемпіон.

Реал у четвертому турі Ліги чемпіонів вдома обіграв Брагу з рахунком 3:0.

Для головного тренера мадридського клубу Карло Анчелотті ця перемога стала 116-ю в його тренерській кар'єрі в Лізі чемпіонів. Він став абсолютним рекордсменом за цим показником, обійшовши сера Алекса Фергюсона, у якого 115 перемог.

Топ-5 тренерів за перемогами в Лізі чемпіонів:

1. Карло Анчелотті (Італія) – 116

2. Алекс Фергюсон (Шотландія) – 115

3. Жузеп Гвардіола (Іспанія) – 108

4. Арсен Венгер (Франція) – 103

5. Жозе Моурінью (Португалія) – 80

Крім Реала, Анчелотті в Лізі чемпіонів грав із Пармою, Ювентусом, Міланом, Челсі, ПСЖ, Баварією і Наполі.

Раніше Анчелотті оцінив гру Луніна.