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Судаков підписав контракт із ProStar

Гравець вирішив змінити агента
Сьогодні 14:45 355 0
Судаков підписав контракт із ProStar
#Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков підписав контракт з агентством ProStar, власником якого є Вадим Шаблій.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Також вказано, що багато клубів відправили своїх скаутів, щоб спостерігати за ним. Серед них Ювентус, про інтерес якого до гравця вже повідомлялось.

Шахтар готовий продати гравця тільки за великі гроші. У клубі вважають його своєю наступною перлиною після Мудрика.

21-річний футболіст у поточному сезоні провів 14 матчів за Шахтар. В його активі 3 голи та 1 асист.

Раніше Шахтар назвав Ювентусу ціну Судакова.

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