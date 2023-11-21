Баварія націлилась на трансфер Варана

Рафаель Варан може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно та вирушити до німецької Бундесліги.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У мюнхенській Баварії відбулися дискусії щодо потенційного підписання 30-річного французького центрбека у січні, проте наразі головною проблемою для здійснення цієї угоди є висока заробітна плата гравця МЮ — понад 17 млн фунтів стерлінгів на рік (близько 19,4 млн євро).

Зазначається, що Манчестер Юнайтед не розглядає варіант із тим, щоб віддавати Варана в оренду в січні, але готовий розглянути його повноцінний трансфер орієнтовно за 20-30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Рафаель Варан провів на клубному рівні 12 поєдинків.

Нагадаємо, Канте та Бензема намагаються вмовити Варана перейти в Аль-Іттіхад.

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