Канте та Бензема намагаються вмовити Варана перейти в Аль-Іттіхад

Представники саудівського клубу вже зв'язалися з оточенням 30-річного француза

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан може перейти в Аль-Іттіхада.

Про це повідомляє Sports Zone.

Представники саудівського клубу вже зв'язалися з оточенням 30-річного француза, який відхилив одну пропозицію та виявив бажання залишитися у Європі ще принаймні на один сезон.

Вмовити футболіста намагаються його колишні одноклубники по збірній Карім Бензема та Н'Голо Канте.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Raphaël Varane est également ciblé par Al-Ittihad qui est déjà entré en contact avec des représentants.



▫️Kanté & Benzema tentent de l’attirer.



▫️Mis au courant, le joueur a pour l’instant décliné l’offre et souhaite jouer en Europe encore une saison au moins. pic.twitter.com/OdrbqFEJYO — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 18, 2023

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед незабаром визначить майбутнє Грінвуда.

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