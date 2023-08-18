Канте та Бензема намагаються вмовити Варана перейти в Аль-Іттіхад

Джерело - Чемпіон.
Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан може перейти в Аль-Іттіхада.
Про це повідомляє Sports Zone.
Представники саудівського клубу вже зв'язалися з оточенням 30-річного француза, який відхилив одну пропозицію та виявив бажання залишитися у Європі ще принаймні на один сезон.
Вмовити футболіста намагаються його колишні одноклубники по збірній Карім Бензема та Н'Голо Канте.
⚡️FLASH ZONE ⚽️— SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 18, 2023
Raphaël Varane est également ciblé par Al-Ittihad qui est déjà entré en contact avec des représentants.
▫️Kanté & Benzema tentent de l’attirer.
▫️Mis au courant, le joueur a pour l’instant décliné l’offre et souhaite jouer en Europe encore une saison au moins. pic.twitter.com/OdrbqFEJYO
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед незабаром визначить майбутнє Грінвуда.
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