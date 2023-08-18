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Канте та Бензема намагаються вмовити Варана перейти в Аль-Іттіхад

Представники саудівського клубу вже зв'язалися з оточенням 30-річного француза
Сьогодні 14:18 208 0
Канте та Бензема намагаються вмовити Варана перейти в Аль-Іттіхад
Фото: Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Рафаель Варан, #Аль-Іттіхад

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан може перейти в Аль-Іттіхада.

Про це повідомляє Sports Zone.

Представники саудівського клубу вже зв'язалися з оточенням 30-річного француза, який відхилив одну пропозицію та виявив бажання залишитися у Європі ще принаймні на один сезон.

Вмовити футболіста намагаються його колишні одноклубники по збірній Карім Бензема та Н'Голо Канте.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед незабаром визначить майбутнє Грінвуда.

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