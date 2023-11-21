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Манчестер Юнайтед націлився на трансфер Грізманна

Антуан Грізманн може змінити клуб
Сьогодні 12:25 181 0
Манчестер Юнайтед націлився на трансфер Грізманна
#Атлетіко Мадрид, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Антуан Грізманн

Джерело - El Nacional.

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє El Nacional.

Керівництво англійського клубу шукає підсилення в атакувальній лінії, оскільки Расмус Гойлунд та Маркус Решфорд поки не виправдовують очікувань.

Через це "червоні дияволи" і звернули увагу на кандидатуру Грізманна. Щоб переконати Антуана, Манчестер Юнайтед готовий запропонувати йому втричі більшу зарплатню, ніж він має в Атлетіко. У мадридському клубі француз заробляє 7 млн євро на рік після вирахування податків.

Контракт Грізманна з Атлетіко чинний до літа 2026 року. У ньому прописана клаусула у розмірі 25 млн євро.

Раніше Грізманн був визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

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