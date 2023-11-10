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Грізманн - гравець тижня у Лізі чемпіонів

Визначився гравець тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні 19:22 163 0
Грізманн - гравець тижня у Лізі чемпіонів
Фото - Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #Антуан Грізманн

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів був визнаний форвард Атлетіко Мадрид Антуан Грізманн.

На його рахунку дубль у матчі четвертого туру проти Селтіка, який команда Дієго Сімеоне виграла з рахунком 6:0.

У боротьбі за нагороду він випередив форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, вінгера Реала Родріго і Букайо Сака з Арсеналу.

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