Грізманн - гравець тижня у Лізі чемпіонів

Визначився гравець тижня у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів був визнаний форвард Атлетіко Мадрид Антуан Грізманн.

На його рахунку дубль у матчі четвертого туру проти Селтіка, який команда Дієго Сімеоне виграла з рахунком 6:0.

У боротьбі за нагороду він випередив форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, вінгера Реала Родріго і Букайо Сака з Арсеналу.