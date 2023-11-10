Грізманн - гравець тижня у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів був визнаний форвард Атлетіко Мадрид Антуан Грізманн.
На його рахунку дубль у матчі четвертого туру проти Селтіка, який команда Дієго Сімеоне виграла з рахунком 6:0.
У боротьбі за нагороду він випередив форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, вінгера Реала Родріго і Букайо Сака з Арсеналу.
A special performance. Well played, Antoine! 👏#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/q9Oic7IUIe— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 10, 2023