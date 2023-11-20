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Ліверпуль визначився з майбутнім Клоппа

Німецький тренер отримає новий контракт
Сьогодні 22:42 238 0
Ліверпуль визначився з майбутнім Клоппа
Фото - Getty Images
#Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - football24.ua.

Керівництво Ліверпуля планує запропонувати головному тренеру команди Юргену Клоппу продовжити свій контракт, який діє до літа 2026 року.

Про це інформує інсайдер Стів Кей.

Тим самим боси "червоних" мають намір уже вчетверте продовжити угоду з німецьким фахівцем, який працює в Ліверпулі з жовтня 2015-го року. Відтоді Клопп продовжував контракт із мерсисайдським клубом у 2016, 2022 і 2023 роках.

Під керівництвом Клоппа Ліверпуль уперше за 30 років став чемпіоном Англії. Також команда тричі виходила у фінал Ліги чемпіонів (1 перемога і 2 поразки).

Раніше повідомлялося, що Александр-Арнольд може продовжити контракт з Ліверпулем.

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