Джерело - football24.uа.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті підписав контракт зі збірною Бразилії.
Про це повідомляє UOL Esporte з посиланням на свої джерела з Бразильської футбольної конфедерації
"Новини про Анчелотті в Іспанії просто прекрасні. То він продовжує контракт із Реалом ще на 2 роки, то він їде до Бразилії, то його звільняють... Іспанські ЗМІ щодня щось публікують. Заспокойтеся. Жодного ризику немає, контракт уже підписано", – наводяться слова джерела.
Контракт Анчелотті з Реалом діє до літа 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Анчелотті встановив рекорд Ліги чемпіонів.