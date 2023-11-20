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Анчелотті підписав контракт зі збірною Бразилії - ЗМІ

Карло Анчелотті працюватиме зі збірною Бразилії
Сьогодні 22:53 388 0
Анчелотті підписав контракт зі збірною Бразилії - ЗМІ
Фото - Getty Images
#Карло Анчелотті

Джерело - football24.uа.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті підписав контракт зі збірною Бразилії.

Про це повідомляє  UOL Esporte з посиланням на свої джерела з Бразильської футбольної конфедерації

"Новини про Анчелотті в Іспанії просто прекрасні. То він продовжує контракт із Реалом ще на 2 роки, то він їде до Бразилії, то його звільняють... Іспанські ЗМІ щодня щось публікують. Заспокойтеся. Жодного ризику немає, контракт уже підписано", – наводяться слова джерела.

Контракт Анчелотті з Реалом діє до літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті встановив рекорд Ліги чемпіонів.

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