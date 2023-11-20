К'єза та Жоржиньйо - у старті збірної Італії на матч проти України

Джерело - Чемпіон.
Збірна України прийме Італію у завершальному матчі групового раунду відбору Євро-2024.
Стартовий склад збірної Італії: 1. Джанлуїджі Доннарумма (к), 2. Джованні Ді Лоренцо, 3. Федеріко Дімарко, 6. Алессандро Буонджорно, 8. Жоржиньйо, 10. Джакомо Распадорі, 14. Федеріко К'єза, 15. Франческо Ачербі, 17. Давіде Фраттезі, 18. Ніколо Барелла, 20. Ніколо Дзаньйоло.
Запасні: 4. Федеріко Гатті, 5. Крістіано Бірагі, 7. Джакомо Бонавентура, 9. Джанлука Скамакка, 11. Мойзе Кін, 12. Іван Проведель, 13. Маттео Дармін, 16. Бріан Крістанте, 19. Маттео Політано, 21. Гульєльмо Вікаріо, 22. Стефан Ель-Шаараві, 23. Джанлука Манчіні.
Раніше визначився стартовий склад збірної України.
Матч розпочнеться о 21:45.