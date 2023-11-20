Джерело - Чемпіон.
У вирішальному матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України на власному полі прийматиме національну команду Італії.
Стартовий склад:
Україна: 12. Анатолій Трубін, 16. Віталій Миколенко, 13. Ілля Забарний, 4. Олександр Сваток, 2. Юхим Конопля, 6. Тарас Степаненко (к), 17. Олександр Зінченко, 7. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 11. Артем Довбик.
Запасні: 1. Георгій Бущан, 3. Валерій Бондар, 5. Сергій Сидорчук, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 14. Данило Сікан, 18. Олександр Піхальонок, 19. Олександр Тимчик, 20. Олександр Зубков, 21. Владислав Дубінчак, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.
Матч розпочнеться о 21:45.