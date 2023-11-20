Довбик взимку може змінити клуб

Трансфер відбудеться за умови щедрої пропозиції за нападника

Низка клубів вже намагаються налагодити контакт з оточенням нападника Жирони Артемом Довбиком.

Про це повідомляє Relevo.

Довбик лише минулого літа приєднався до Жирони, підписавши контракт до 2028 року. Українець перевершив усі очікування – 7 голів та 6 асистів у 14 матчах. Каталонці сенсаційно йдуть лідерами Ла-Ліги і не збираються легко відпускати своїх зірок. Трансфер у січні можливий лише за умови дуже щедрої пропозиції.

Відзначимо, що 30% прав на форварда залишилися у СК Дніпро-1 та Мідтьюллана.

Раніше Довбик прокоментував трансферні чутки.