Довбик взимку може змінити клуб

Джерело - football24.ua.
Низка клубів вже намагаються налагодити контакт з оточенням нападника Жирони Артемом Довбиком.
Про це повідомляє Relevo.
Довбик лише минулого літа приєднався до Жирони, підписавши контракт до 2028 року. Українець перевершив усі очікування – 7 голів та 6 асистів у 14 матчах. Каталонці сенсаційно йдуть лідерами Ла-Ліги і не збираються легко відпускати своїх зірок. Трансфер у січні можливий лише за умови дуже щедрої пропозиції.
Відзначимо, що 30% прав на форварда залишилися у СК Дніпро-1 та Мідтьюллана.
Раніше Довбик прокоментував трансферні чутки.