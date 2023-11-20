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Довбик взимку може змінити клуб

Трансфер відбудеться за умови щедрої пропозиції за нападника
Сьогодні 20:46 311 0
Довбик взимку може змінити клуб
Фото - Getty Images
#Жирона, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - football24.ua.

Низка клубів вже намагаються налагодити контакт з оточенням нападника Жирони Артемом Довбиком.

Про це повідомляє Relevo.

Довбик лише минулого літа приєднався до Жирони, підписавши контракт до 2028 року. Українець перевершив усі очікування – 7 голів та 6 асистів у 14 матчах. Каталонці сенсаційно йдуть лідерами Ла-Ліги і не збираються легко відпускати своїх зірок. Трансфер у січні можливий лише за умови дуже щедрої пропозиції.

Відзначимо, що 30% прав на форварда залишилися у СК Дніпро-1 та Мідтьюллана. 

Раніше Довбик прокоментував трансферні чутки.

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