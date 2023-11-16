Довбик: Хочу думати тільки про команду, в якій я виступаю

Довбик прокоментував трансферні чутки

Джерело - Чемпіон.

Нападник Жирона Артем Довбик не думає про перехід у новий клуб.

Про це він розповів порталу ВЗБІРНА.

"Бачив, все йде добре, адаптація дійсно проходить дуже швидко, але мені в цьому допомагають і партнери по команді, і Віктор допомагає. Якщо продовжувати, то все реально, все можливо. Я не дивлюся на ці чутки, тому що зараз у мене є команда, в якій я задоволений.

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Цей сезон, думаю, для кожного гравця нашої команди буде як віторина і трамплін, дай Боже, в інші топ-клуби. Але зараз я хочу думати тільки про команду, в якій я виступаю, - сказав Довбик.

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