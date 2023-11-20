Бенфіка не відпустить Невеша у Манчестер Юнайтед

Бенфіка» не планує продавати свого вихованця

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка не має наміру розпочинати переговори з Манчестер Юнайтед щодо трансферу півзахисника Жоау Невеша.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Твіттері.

Португальці знають про інтерес до свого хавбека з боку "червоних дияволів", проте не вестимуть діалог із представниками англійського клубу в зимове трансферне вікно.

Зазначається, що у контракті футболіста з "орлами" є той же пункт, що й в аргентинця Енцо Фернандеса рік тому: сума відступних дорівнює 120 млн євро. Нагадаємо, минулого зимового трансферного вікна Фернандес перейшов за цю суму у Челсі.

У поточному сезоні Невеш провів за Бенфіку 16 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.

Контракт гравця з португальським клубом діє до кінця червня 2028 року.

Раніше Бенфіка з Трубіним дотиснула Спортінг у чемпіонаті Португалії.